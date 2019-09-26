Son dakika haberi: İstanbul'daki deprem sonrası "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Marmara Ereğlisi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen ana deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ilk ve orta derece okulların akıbeti merak konusuydu.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un birçok yerinde hissedilen 5.8'lik depremi gerekçe göstererek, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Tatilin bugünlük olduğu ifade edildi. Yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

İstanbul'daki depremin şiddetli şekilde hissedildiği yerlerden olan Kocaeli'de de benzer bir karar alındı. Valilik, eğitime yarım gün ara verilmesi kararı aldı.

İstanbul'da deprem! İşte detaylar

Merkez üssü Marmara Ereğlisi olan bir deprem meydana geldi. İstanbul’da saat 14.00 sıralarında şiddetli şekilde hissedilen depremin şiddetinin 5.9 olduğu bildirildi.

İlk bilgilere göre; Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi'nin 21 km güney doğusunda şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Verilen bilgiye göre, depremin merkez üssünün 12 km derinlikte olduğu ifade ediliyor.

Kandilli Rasathanesi'nin kısa süre içerisinde daha detaylı bilgiler vermesi bekleniyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğüni 5.9 olarak duyurdu. Depremin Merkez üssünün Marmara Ereğlisi olduğu doğrulandı.

Deprem sonrası birçok iş yeri tahliye edildi. Yakınları aramak isteyenler cep telefonlarına sarıldı ancak GSM şebekelerinde çökmeler yaşandı.