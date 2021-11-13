Sarıyer, Ayazağa'daki parkurda Turkcell Platinum Offroad Challenge yarışı düzenlendi. 14 takımın mücadele ettiği yarış için çok sayıda kişi seyirci olarak alana geldi. Yarışmaya katılan sürücüler, kask ve gerekli ekipmanlarını giyerek, gelen komutla parkura doğru gaza bastı. Tek teker, vibrasyon istasyonu, tahterevalli gibi zorlu alanlardan geçen yarışmacılara etkinlik sırasında profesyonel Offroad rehberleri eşlik etti. Ekiplerin 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalıştıkları mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve yardımcı pilotu İsmail Tüyüboz kazandı.

"ARACIMA VE YARDIMCI PİLOTUMA GÜVENİYORUM"

Yarışmacı Mustafa Demir "İlk defa yarışıyoruz. Aracıma ve yardımcı pilotuma güveniyorum. İddialı değiliz ama inşallah birinci olacağız. Daha önce çok Offroad yaptım. Çok araziye girdim. Biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik diyoruz" dedi.

Mustafa Demir yarış sonrası ise, "İddiamız vardı, iddiamızı yerine getirdik diye düşünüyoruz. Sadece bir bayrağımız eksik kaldı. 1-2 saniye kaybımız var. Parkur güzel ve kolay" diye konuştu.

"ARABAYI SÜREKLİ YÜKSELTİYORUZ, ARABALAR ARTIK KÜÇÜK GELİYOR"

Yarışmacı Serkan Zengin ise, "Heyecanlıyız, 2018'de gelmiştik ve 2. olmuştuk o zaman. 2 sene önceye göre biraz zemin ağırlaşmış. Benim aracım yüksek bir araç. Bu işlerle uğraştığımız için arabayı sürekli yükseltiyoruz. Arabalar artık küçük geliyor. Birinci olmayı deneyeceğiz, rakipler kuvvetli hepsi arkadaşlarımız maksat eğlenmek" diye konuştu.

"AMACIMIZ DOĞAYLA İNSANLARI BULUŞTURMAK"

Etkinliği düzenleyen şirketin Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon da, "Platinum Park şehrin ortasında 200 dönümlük yemyeşil bir alan. İki senedir pandemi nedeniyle Offroad Challenge düzenleyemiyorduk. Yıllardır bu spora gönül vermiş yarışçılar burada yarışacaklar. Toplamda 14 grubumuz var, bir pilot bir de yardımcı pilottan oluşuyor bu gruplar. 3 etaplı yarışmamız. İlk etabı bayrak yarışması, sonra lastikleri devirmeme etabımız var, son etap olarak da pilotların gözünü kapatacağız, onlar da yardımcı pilotların direktifleriyle son etabı tamamlayacaklar. Amacımız biraz insanları şehir yoğunluğundan çıkartıp biraz oksijen aldırıp doğayla buluşturmak" şeklinde konuştu.

Yalın Onat ERGÖR - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)