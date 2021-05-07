Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe tanıklık etmişti. Söz konusu mücadelede Milan karşısında 3-0 geriden gelen Liverpool, penaltılar sonucunda mutlu sona ulaşmıştı. 16 yıl sonra İstanbul, yeniden bir Devler Ligi finaline ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. 2016-2017'den beri Manchester City'yi çalıştıran ancak bir türlü 1 numaralı kupayı kaldıramayan Pep Guardiola, İngiliz ekibindeki kariyerinde ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi. Diğer tarafta ise Thomas Tuchel'in Chelsea'si var. Tuchel, geçtiğimiz sezon PSG'yle Devler Ligi finalinde Bayern Münih'e boyun eğerken, büyük hüsran yaşamıştı.

Şampiyonluk habercisi değişiklik!

Chelsea, tarihindeki ilk ve tek Şampiyonlar Ligi kupasını 2011-12 sezonunda kazandı. Londra ekibi, o dönem sezona Andre Villas Boas ile başlarken, sonrasında ise göreve Roberto Di Matteo'yu getirmişti. Chelsea, bu sezon da benzer bir yol izledi, sezona Frank Lampard ile başladı. Ancak işler yolunda gitmeyince göreve Thomas Tuchel geldi. Tuchel de bu takımı finale kadar götürmeyi başardı.

18 milyar TL'lik final

29 Mayıs'ta oynanacak final öncesinde iki takımın piyasa değerleri dikkat çekiyor. Manchester City, 1.03 milyar Euro, Chelsea ise 779 milyon Euro'luk değere sahip. İki takımın toplam değeri 1.8 milyar Euro'yu (18 milyar TL) buluyor.

Yarın prova yapacaklar!

Manchester City ile Chelsea, yarın adeta Devler Ligi'nin provası niteliğinde bir maça çıkacak. İki takım, Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Pep Guardiola ve Thomas Tuchel, müthiş maç öncesinde takımlarını test etme şansı bulacak.