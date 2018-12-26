İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

ANADOLU YAKASI'NDAN AVRUPA'YA GELDİ

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış kentin en önemli iş merkezlerinden biri olan Maslak'ta ve Mecidiyeköy'de de etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI GECE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibarıyla kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise sıfırın altına düşmüş durumda.

ÇAMLICA'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklık 5 derecelerde olacak.