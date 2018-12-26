İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Şehir merkezinde de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı Maslak ve Mecidiyeköy'de de etkili oluyor.
İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
ANADOLU YAKASI'NDAN AVRUPA'YA GELDİ
Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış kentin en önemli iş merkezlerinden biri olan Maslak'ta ve Mecidiyeköy'de de etkili oluyor.
KAR YAĞIŞI GECE BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibarıyla kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise sıfırın altına düşmüş durumda.
ÇAMLICA'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklık 5 derecelerde olacak.