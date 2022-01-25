İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tarihin en yoğun kar yağışlarından biri adeta İstanbul'u felç etti. Dün trafikte olan bir çok vatandaş araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Valilik ve İBB'nin önlemlerine rağmen bir çok yol kapandı. Bugün İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki kötü hava şartları nedeniyle uçuşlar gece 00.00'dan sonra yapılacak.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmişti. Yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması, İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE -5°C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İZMİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu

MUĞLA -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve il merkezi aralıklı kar yağışlı, kıyıları akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

HATAY -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -10°C, -3°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -11°C, -5°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif kar yağışlı

KONYA -10°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS -16°C, -3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -15°C, -4°C

Çok bulutlu

KASTAMONU -14°C, -5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SİNOP 1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -11°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TOKAT -10°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -8°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MUŞ -10°C, -2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN -7°C, 0°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -7°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP -8°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MARDİN -3°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

SİİRT -2°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı