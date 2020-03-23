İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası pazartesi 12:05 itibariyle sadece yüzde 15 seviyesindeydi.

Hafta sonu özellikle havanın güzel olmasıyla sahiller ve ormanlık alanlar ciddi şekilde akına uğramış ancak genel itibariyle ana arterler boş kalmıştı. Hatta pazar akşamı saat 19:30 civarı trafik yoğunluk yüzdesi 2'ye kadar düşmüştü ve gece saatlerinde bile olmayacak seviyede kalmıştı.

Pazar akşamı saat 19:30 yoğunlu haritası



