İstanbul’da 'Güreşte Kadın Global Forumu' yapıldı

Kadınların sporda güçlendirilmesi, federasyonda seçim süreci, kadınların yönetim süreçlerine dahiliyeti, sporcudan liderliğe geçiş, medya eğitimi, kadın sporculara antrenörlük ve mentorluk yapmak, kadın hakem olmak ve daha pek çok farklı konunun ele alındığı

forumun açılışında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, IOC Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Başkanı Nenad Lalovicve, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Uyan ve UWW Başkan Yardımcısı, UWW Kadın ve Spor Komisyonu Başkanı Natalia Yariguina konuşma yaptı.

Uğur Erdener, konuşmasında, olimpik hareketin cinsiyet eşitliğine verdiği önemin ve UWW’nin bu hedeflere ulaşmak için büyük çaba gösterdiğinin altını çizerken, Nenad Lalovic güreş alanında lider rollerde daha çok kadın yönetici görmek istediklerini ve bu doğrultuda hareket edildiğini belirtti.

Dört gün süren forumun ilk iki gününde sporda kadının güçlendirilmesi ve kadınların liderlik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda interaktif seminerler düzenlendi. Son iki günde ise UWW seçim süreci, kadın yönetici olmak, sporculuktan liderliğe geçiş, kadın liderlik rolleri, kadın güreşçiler ve medya, cinsiyet eşitliği projeleri, kadın sporculara antrenörlük ve mentorluk, kadın antrenörlerin önemi, kadın hakemlik konularında rol model olan, fark oluşturan kadın katılımcılar, sunumlar gerçekleştirdi.

Kadın liderlik rolleri panelinde TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan; UWW Genel Kurul Üyesi Rodica Maria Yaksi, UWW Geleneksel Güreş Komitesi Başkanı Cholpon Sultanbekova, Namibya Güreş Federasyonu Başkanı Margharet Katimba ve Wrestle Like a Girl (Kız Gibi Güreş) Derneği Başkanı Sally Roberts ile birlikte yer aldı.

Gündoğan, konuşmasında TMOK’un kurum içinde ve Türk sporunda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların sporcu, teknik ekip, antrenör, yönetici rollerinde güçlendirilmesi için uyguladığı faaliyetleri anlattı.

Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliği (ASOIF) ve UWW’de cinsiyet eşitliği projeleri hakkında ise UWW Geliştirme Direktörü, ASOIF Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitliliği Komisyonu Üyesi Deqa Niamkey, bir sunum yaptı.

Son gün katılımcı sertifikalarının verilmesi ve kapanış konuşmaları ile forum sona erdi.

AA