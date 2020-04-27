Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bugün kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:

AVCILAR ilçesinde, 27.04.2020 16:30-27.04.2020 19:30 saatleri arasında, MERKEZ-CİHANGİR mah. AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk. bölgesi.

BAĞCILAR ilçesinde, 27.04.2020 09:00-27.04.2020 17:00 saatleri arasında, MAHMUTBEY mah. 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk. bölgesi.

BAHÇELİEVLER ilçesinde, 27.04.2020 14:00-27.04.2020 16:00 saatleri arasında, MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah. DELİ HÜSEYİNPAŞA, RÖNTGEN sk. bölgesi.

BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 09:00-27.04.2020 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-ALTINŞEHİR mah. ALTINTEPE, GÜLNİHAL, ÇAĞDAŞ, İNTEPE sk., DAĞ sk. bölgesi.

ESENLER ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 18:00 saatleri arasında, MERKEZ-BİRLİK mah. 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 867., 867/1., 868., 869., 870., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk./ KEMER mah. 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk. bölgesi.

ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 17:00-27.04.2020 19:00 saatleri arasında, MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah. 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, KIRLANGIÇ, LALEZAR, PELİN, UMUT, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk/ İSTİKLAL mah. GAZİ sk./ ŞEHİTLER mah. 2610., BADEM, GAZİ, KAVAK, KAYIN sk. bölgesi.

ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 13:00-27.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1166., 1167., 1168., 1169., 1176., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk. bölgesi.

FATİH ilçesinde, 27.04.2020 14:00-27.04.2020 17:30 saatleri arasında, MERKEZ-HOBYAR mah. AŞİREFENDİ, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk/ SURURİ mah HOCAHANI, RÜSTEMPAŞA sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk. bölgesi.

GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 18:00 saatleri arasında, MERKEZ-HÜRRİYET mah. 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk. bölgesi.

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.04.2020 05:00-27.04.2020 09:00 saatleri arasında, MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah. 1. ERENLER, 1. KAHRAMAN, 1. MANOLYA, 1. ORKİDE, 1. ÇİĞDEM, 1. ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk. bölgesi.

SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 12:00-27.04.2020 17:00 saatleri arasında, MERKEZ-CEBECİ mah. 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606. sk bölgesi.

SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 20:00 saatleri arasında, MERKEZ-YAYLA mah. HİLAL sk. ÇİMEN sk. bölgesi.

ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 18:00 saatleri arasında, MERKEZ VELİEFENDİ mah. 74/1., 74/1. 74/5., 74/A, 74/D, bölgesi.

ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 19:00 saatleri arasında, MERKEZ-NURİPAŞA mah. 65/2., 65/A sk. bölgesi.

ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00-27.04.2020 19:00 saatleri arasında, MERKEZ-SÜMER mah 209., 30/1., 30/7., ADNAN KAHVECİ sk/ YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk bölgesi.