Brezilyalı sporcu Stanley Zeregbe, takım arkadaşlarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Stanley Zeregbe, gösteri maçı için sahaya çıkacaktı ama planları bir bir suya düştü.

Brezilya uyruklu defans oyuncusunun Fransız kimlik kartı sahte çıktı. 25 yaşındaki defans oyuncusu Stanley Zeregbe, özel bir gösteri maçı için valizini hazırladı. Almanya merkezli Amerikan futbol takımı kafilesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. Bütün yolcular kimlik ve pasaport kontrollerinden geçirildi.

PLANI TUTMADI

Sıra Stanley Zeregbe'ye geldi. Zeregbe, rahat bir şeklide Fransız kimlik kartını verdi, kontrolden sonra Maltepe'deki bir maça gidecekti.

FOTOĞRAFTAKİ KESİT DİKKAT ÇEKTİ

CNN Türk muhabiri Emel Telli'nin haberine göre, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü şüphelinin kimlik kartını detaylı bir şekilde inceledi. Fotoğrafın bulunduğu bölümde küçük bir kesik tespit edildi.

İNCELEMELER TİTİZLEŞTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekipler incelemeleri daha da titizleştirdi. Ekipler, "Mor Işık Cihazı" başta olmak üzere detaylı teknik incelemelerden geçirildi. Ve kimlik kartının sahte olduğu tespit edildi.

İLK İFADE

Şüpheli Zeregbe, gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde 'Kimlik kartım çamaşır makinesinde yıpranmış olabilir' dedi.

TAKIM ARKADAŞLARI VİDEO ÇEKTİ

Zeregbe, sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderildi. İstanbul'da kalan takım arkadaşları da "2 Numaralı" ve arkasında isminin yazılı olduğu formasını elinde tuttu, şarkılar eşliğinde bir video çekti.

FRANSA'DA SAHTE KİMLİK HAZIRLADI, ALMANYA'YA YERLEŞTİ

Brezilya uyruklu Stanley Zeregbe'nin yıllar önce kaçak yollarla Fransa'ya gittiği orada sahte kimlik hazırlattığı ve Almanya'ya yerleştiği belirlendi.