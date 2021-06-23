Pandemi sürecinde Açık Hava Egzersizleri ve Evde Egzersiz programlarıyla İstanbulluları sporla buluşturmayı sürdüren Spor İstanbul, yeni normal döneme hızlı bir giriş yapmak için kolları sıvadı. Düzenli spor yapan bireylerin hastalıklara karşı daha güçlü olduğu bilinciyle; her yaşa uygun, birbirinden keyifli spor etkinlikleri hazırlandı. Sosyal hayattaki sınırlamaların azalmasıyla birlikte şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek spor aktiviteleri, İstanbul’da festival atmosferi oluşturacak. İstanbullular, spor yaparak hem eğlenecek hem de sağlıklı kalacak.

ÇOCUKLAR DOĞAYLA BULUŞUYOR

Çocukların doğayla iç içe ve sporla büyümesini amaçlayan Spor İstanbul, 9-15 yaş arası çocukları Doğa Kampı’na davet ediyor. Nişantepe Orman Park’ta 28 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında kurulacak Doğa Kampı’nda çocuklar, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler sayesinde benzersiz deneyimler yaşayacak.

MASA TENİSİ TURNUVASI

Masa tenisi tutkunları, 25-26 Haziran’da Maltepe’de bir araya geliyor. Maltepe Spor Tesisi’nde düzenlenecek Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak için başvurular 23 Haziran’da sona erecek.

HALİÇ’TE KÜREK YARIŞI

İstanbul’un en güzel noktalarından biri haline gelen Haliç, 26 Haziran’da nefes kesen bir kürek rekabetine sahne olacak. Spor İstanbul’un düzenleyeceği Haliç Kürek Yarışı’nda mücadele etmek isteyenler için son kayıt tarihi 23 Haziran.