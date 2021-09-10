Büyüyen E- spor dünyasında 'teknoloji, donanım ve konforu aynı anda isteyen oyuncuların talebini sırtlanma' parolasıyla yola çıkan Sinerji E-spor ve Oyun Merkezi tüm oyuncu, yayıncı ve espor camiasına 11.09.2021 Cumartesi gününde kapılarını açıyor.

Misafirlerine;

-2 Katlı Gaming Zone ve Ps5 alanında mücadele fırsatı verdiği,

- Vip katında 8 ayrı bootcamp odasının sayısız antrenmanlara şahit olacağı,

-Turnuva katında unutulmaz şampiyonlukların yaşanacağı,

-Yayıncılara tam donanımlı ekipman sağlayacağı, kritik ve analizlerini yapabileceği, AFK Zone terasıyla hizmet vermeyi amaçlıyor.

İlerleyen dönemlerde, takımlarını ve eğitim programlarını açıklamayı hedefleyen Sinerji E-spor ekibi, endüstrinin kuluçka merkezi olmayı hedeflediğinin sinyallerini veriyor.

Sinerji Espor üst yönetimi ülkemizin de kendilerinin de daha işin çok başında olduğunu ve her şeyin daha yeni başladığını , eğitim ve esporu birbirine entegre etmeden başarının sağlanamayacağı görüşünde.

Espor dünyasının ve oyun severlerin ortak buluşma noktası olarak kendini konumlandıran Sinerji Espor, dünyanın en hızlı büyüyen spor dalında ülkemiz gençlerininde dünya arenasında daha fazla yer alabilmesi için büyük şans olacak gibi .

Özel sektör, kamu ve üniversite işbirlikleri çerçevesinde gençlerimize dünya standartlarında teknoloji, donanım ve hız sağlayan Sinerji ekibi; ülkenin esporda başarısını üst sıralara çıkarmayı hedefliyor.

sinerjiespor.com

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