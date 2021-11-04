İstanbul'da derbi kaybetmedi! Trabzonspor'da Abdullah Avcı seri peşinde
Bordo-Mavili takımın hocası deplasmanda büyük maç kaybetmedi. Geçen sezon Galatasaray ile berabere kalan, Beşiktaş'ı da deviren deneyimli teknik adam cumartesi günü yeni bir zaferle üst üste 3. dış saha derbisinden ayrılmayı hedefliyor.
Abdullah Avcı Trabzonspor'da istatistiklerini her geçen gün olumlu yönde geliştiriyor. 23 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisinin yanı sıra 23 maçlık ligde yenilmeme serisiyle rekora giden Bordo- Mavililer'in hocası deplasmanda derbi kaybetmemesiyle dikkat çekiyor. Trabzon'un başında 6 derbiye çıkan Avcı, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ancak dış sahada kaybettiği maç olmadı.
İlk galibiyet Beşiktaş 'a
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı geriden gelip 2-1 yenen ve ilk derbi zaferini yaşayan Avcı, Galatasaray ile de İstanbul'da 1-1 kalmıştı. Bu sezon şimdiye kadar iki iç saha derbisi oynayan ve Galatasaray önünde 2 farktan gelip beraberliği yakalayan Avcı'nın ekibi, Fenerbahçe karşısında da geriden gelip 3-1 kazanmıştı. Deneyimli teknik adam hem dış saha hem de bu sezonki derbi başarısını cumartesi günü Beşiktaş karşısında da sürdürmenin planlarını yapıyor.