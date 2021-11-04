Abdullah Avcı Trabzonspor'da istatistiklerini her geçen gün olumlu yönde geliştiriyor. 23 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisinin yanı sıra 23 maçlık ligde yenilmeme serisiyle rekora giden Bordo- Mavililer'in hocası deplasmanda derbi kaybetmemesiyle dikkat çekiyor. Trabzon'un başında 6 derbiye çıkan Avcı, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ancak dış sahada kaybettiği maç olmadı.

İlk galibiyet Beşiktaş 'a

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı geriden gelip 2-1 yenen ve ilk derbi zaferini yaşayan Avcı, Galatasaray ile de İstanbul'da 1-1 kalmıştı. Bu sezon şimdiye kadar iki iç saha derbisi oynayan ve Galatasaray önünde 2 farktan gelip beraberliği yakalayan Avcı'nın ekibi, Fenerbahçe karşısında da geriden gelip 3-1 kazanmıştı. Deneyimli teknik adam hem dış saha hem de bu sezonki derbi başarısını cumartesi günü Beşiktaş karşısında da sürdürmenin planlarını yapıyor.