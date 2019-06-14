Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nin doğusu olarak açıkladı. derinliğini ise 4.5 kilometre olarak kaydetti.

SON DEPREMLER 14 HAZİRAN - KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43)

2019.06.14 17:05:01 39.3237 25.4750 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.14 16:25:30 38.5265 30.3080 8.2 -.- 1.6 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.06.14 13:18:59 36.3810 27.1747 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.06.14 13:00:08 39.1655 27.5837 6.7 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.14 12:55:11 35.4575 27.1960 23.8 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel

2019.06.14 12:50:55 39.3148 29.3683 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel

2019.06.14 12:47:13 35.7108 31.8460 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.06.14 12:19:31 39.6167 30.7198 0.0 -.- 1.9 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel

2019.06.14 11:31:12 37.9638 27.1687 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.14 10:55:22 40.2207 28.8672 0.0 -.- 1.8 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel

2019.06.14 10:17:30 40.1848 31.4752 0.0 -.- 1.6 -.- EYMIR-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2019.06.14 09:06:35 39.6415 30.4688 0.0 -.- 1.6 -.- GUMELE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2019.06.14 07:22:46 38.2007 30.1788 1.4 -.- 2.1 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.06.14 06:42:31 38.4650 37.2525 4.8 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.06.14 06:33:00 40.7807 31.5262 5.0 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2019.06.14 05:34:39 38.9452 26.1145 8.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.14 03:17:58 37.9188 26.9572 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.14 02:33:51 38.6740 43.2118 5.0 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2019.06.14 02:29:01 40.6640 44.6492 5.0 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN İlksel

2019.06.14 00:31:11 37.9332 27.1543 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.14 00:01:07 39.0375 41.4055 9.9 -.- 1.7 -.- KUTLUGUN-(MUS) İlksel