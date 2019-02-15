İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler...
İstanbul'da deprem mi oldu? Saat 19.14'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 19.14'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Daha sonra yapılan açıklama ile depremin 4 şiddetinde olduğu belirtildi.
https://twitter.com/DepremTakip/status/1096445621886771200