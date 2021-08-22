Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı.

24 SAAT PEDAL ÇEVİRDİLER

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu:

En fazla tur atan kadın sporcu

Kadınlar İsterse Suzuki

MERVE GÜNEY

En fazla tur atan erkek sporcu

Tadpole

SİNAN KARGI

2 Lİ TAKIM

TAKIM ADI ve ÜYELERİ

2'li takım Erkekler Üçüncüsü

AFAD Gençlik

Osman Şirin

Furkan Abdullah Pamukcu

2'li takım Erkekler İkincisi

Team ISS

Mutlu Erçevik

Ahmet Eren

2'li takım Erkekler Birincisi

Vargren

Serhat Yılmaz

Nick Anderson

4'LÜ TAKIM

TAKIM ADI ve ÜYELERİ

Kadınlar 1.si

Kadınlar İsterse Suzuki

Merve Güney

Sera Sayar Yakimoviç

Arzu Sağnak

Nihal Özdemir Köse

Erkekler 3.sü

Pelotonist White

Tufan Sağnak

Süleyman Çelikkaya

Emre Ural

Mehmet Efe Ballı

Erkekler 2.si

MG Türkiye

Emre Yavuz

Ahmet Hayri Kulumbur

Refikcan Kavakkoru

Faruk Güler

Erkekler 1.si

Kipeo Endurance Team

Mecit Tatlıcılar

Ercüment Boran

Abdülkadir Kelleci

Gökhan Uzuntaş

Karışık 3.sü

Just For Fun

İlker Burgaç

Çağla Şengör Danacıoğlu

Furkan Reis

Emrullah Aktepe

Karışık 2.si

Riders on the Storm

Ebru Güven

Burak Üçok

Evren Yüzügüzel

Halil Ulaş

Karışık 1.si

Boostcamp

Ozan Yavuz

İlkem Gökçe

Muhammet Erkan

Buse Yücel

6'LI TAKIM

TAKIM ADI ve ÜYELERİ

Kadınlar 2.si

Zincir Kıran Kadınlar

Hande Karaca

Bengisu Ergenç

Betül Tamer

Ayşe Bilgin

Zeynep Özge Dinç

Dilara Öztel

Kadınlar 1.si

Ladies First

Pınar Çalışkan

Bedia Çakıroğlu Sarı

Yeşim Çiloğlu

Elif Coşkun

Neslihan Gümüş

Mine Erhan

Erkekler 3.sü

Kep-d'ül Cycling Club

Ruso Yakimoviç

Barış Kaya

Oğuz Omur

Necati Karabucak

Murat Güney

Tahsin Özgür

Erkekler 2.si

Yemek Sepeti Banabi

Osman Mençi

Gökhan Akan

Ömer Öztürk

Harun Canbaz

Ahmet Abdulhakim Karagöbek

Fatih Aydın

Erkekler 1.si

Chaingang

Ahmet Can Aslan

Kaan Yavuz

Umur Kara

Ulaş Derin

Muhammet Yıldız

Serkan Balkan

Karışık 3.sü

YBK Unicorn Riders

Özgür Aksaman

İdil Sarban

Faisal Hakim

Enes Emir Çetiner

Mobin Mobin

Levent Kurtoğlu

Karışık 2.si

Velocity 216 Cycling Team

Hakan Mahmutoğlu

Tuğba Nalıncı

Yahya Emir Çobanlı

Satu Ahmedov

Takyettin Kuluk

Melih Özler

Karışık 1.si

Bikepedia

Mustafa Kemal Kara

Züleyha Dikbaş

Mustafa Karakaşlı

Doğan Güleç

Ege Onat Doğuşlu

Orhan Cayhan

En hızlı kadın sporcu

Kadınlar İsterse Suzuki

Merve Güney

En hızlı erkek sporcu

Kipeo Endurance Team

Gökhan Uzuntaş

İNTERCİTY 30.TUR ÖZEL HEDİYESİ

30.Turu en hızlı atan kadın sporcu

Just For Fun

Çağla Şengör Danacıoğlu

30.Turu en hızlı atan erkek sporcu

Yemek Sepeti Banabi

Ömer Öztürk

DHA