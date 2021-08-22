İstanbul'da 24 saat bisiklet yarışı heyecanı
24 saat bisiklet yarışı Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park yarış pistinde 24 saat kesintisiz süren bisiklet yarışı, büyük heyecana sahne oldu.
Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı.
24 SAAT PEDAL ÇEVİRDİLER
Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.
Yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu:
En fazla tur atan kadın sporcu
Kadınlar İsterse Suzuki
MERVE GÜNEY
En fazla tur atan erkek sporcu
Tadpole
SİNAN KARGI
2 Lİ TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
2'li takım Erkekler Üçüncüsü
AFAD Gençlik
Osman Şirin
Furkan Abdullah Pamukcu
2'li takım Erkekler İkincisi
Team ISS
Mutlu Erçevik
Ahmet Eren
2'li takım Erkekler Birincisi
Vargren
Serhat Yılmaz
Nick Anderson
4'LÜ TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
Kadınlar 1.si
Kadınlar İsterse Suzuki
Merve Güney
Sera Sayar Yakimoviç
Arzu Sağnak
Nihal Özdemir Köse
Erkekler 3.sü
Pelotonist White
Tufan Sağnak
Süleyman Çelikkaya
Emre Ural
Mehmet Efe Ballı
Erkekler 2.si
MG Türkiye
Emre Yavuz
Ahmet Hayri Kulumbur
Refikcan Kavakkoru
Faruk Güler
Erkekler 1.si
Kipeo Endurance Team
Mecit Tatlıcılar
Ercüment Boran
Abdülkadir Kelleci
Gökhan Uzuntaş
Karışık 3.sü
Just For Fun
İlker Burgaç
Çağla Şengör Danacıoğlu
Furkan Reis
Emrullah Aktepe
Karışık 2.si
Riders on the Storm
Ebru Güven
Burak Üçok
Evren Yüzügüzel
Halil Ulaş
Karışık 1.si
Boostcamp
Ozan Yavuz
İlkem Gökçe
Muhammet Erkan
Buse Yücel
6'LI TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
Kadınlar 2.si
Zincir Kıran Kadınlar
Hande Karaca
Bengisu Ergenç
Betül Tamer
Ayşe Bilgin
Zeynep Özge Dinç
Dilara Öztel
Kadınlar 1.si
Ladies First
Pınar Çalışkan
Bedia Çakıroğlu Sarı
Yeşim Çiloğlu
Elif Coşkun
Neslihan Gümüş
Mine Erhan
Erkekler 3.sü
Kep-d'ül Cycling Club
Ruso Yakimoviç
Barış Kaya
Oğuz Omur
Necati Karabucak
Murat Güney
Tahsin Özgür
Erkekler 2.si
Yemek Sepeti Banabi
Osman Mençi
Gökhan Akan
Ömer Öztürk
Harun Canbaz
Ahmet Abdulhakim Karagöbek
Fatih Aydın
Erkekler 1.si
Chaingang
Ahmet Can Aslan
Kaan Yavuz
Umur Kara
Ulaş Derin
Muhammet Yıldız
Serkan Balkan
Karışık 3.sü
YBK Unicorn Riders
Özgür Aksaman
İdil Sarban
Faisal Hakim
Enes Emir Çetiner
Mobin Mobin
Levent Kurtoğlu
Karışık 2.si
Velocity 216 Cycling Team
Hakan Mahmutoğlu
Tuğba Nalıncı
Yahya Emir Çobanlı
Satu Ahmedov
Takyettin Kuluk
Melih Özler
Karışık 1.si
Bikepedia
Mustafa Kemal Kara
Züleyha Dikbaş
Mustafa Karakaşlı
Doğan Güleç
Ege Onat Doğuşlu
Orhan Cayhan
En hızlı kadın sporcu
Kadınlar İsterse Suzuki
Merve Güney
En hızlı erkek sporcu
Kipeo Endurance Team
Gökhan Uzuntaş
İNTERCİTY 30.TUR ÖZEL HEDİYESİ
30.Turu en hızlı atan kadın sporcu
Just For Fun
Çağla Şengör Danacıoğlu
30.Turu en hızlı atan erkek sporcu
Yemek Sepeti Banabi
Ömer Öztürk
DHA