İstanbul’da 1. Lig derbisi

Spor Toto 1. Lig’de haftanın açılışı iki İstanbul takımını karşı karşıya getirecek.
Saat 19.00’da İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Play- Off’u hedefleyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.
Spor Toto 1. Lig’de haftanın açılışı iki İstanbul takımını karşı karşıya getirecek.
Saat 19.00’da İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Play- Off’u hedefleyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.
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