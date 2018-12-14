İstanbul’da 1. Lig derbisi

Spor Toto 1. Lig’de haftanın açılışı iki İstanbul takımını karşı karşıya getirecek.

14 Aralık 2018, Cuma 06:21
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İstanbul’da 1. Lig derbisi

Spor Toto 1. Lig’de haftanın açılışı iki İstanbul takımını karşı karşıya getirecek.

Saat 19.00’da İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Play- Off’u hedefleyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.

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