8-13 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasının oynanacağı İstanbul Tenis Merkezi’nin açılışı töreni bugün Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. İstinye’deki tören saat 10.30 başlayacak. Bakan Kasapoğlu’nun saat 11.00’deki tesis gezisi sonrası merkez kortun kurdele kesimi saat 11.30’da yapılacak. Törene ayrıca; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökhan Mendi ve DSmart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı da katılacak.