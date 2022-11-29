Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü kalıcı olarak Madame Tussauds İstanbul'a getirildi. Manchester United takımı ile yollarını ayıran ve Dünya Kupası bitiminde transferi netleşecek olan Cristiano Ronaldo'nun figürü New York’taki lansmanından 10 gün sonra, İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.

Bir ayı aşkın süredir devam eden 'Madame Tussauds İstanbul'da görmek istediğiniz ünlü isim kim?' anketinde açık ara oy oranıyla Cristiano Ronaldo ilk sırada gelirken, Madame Tussauds İstanbul yetkilileri anket sonrası harekete geçti. Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrarken, yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Futbol yıldızına dair her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü!

Portekiz milli takımının kaptanı olan Cristiano Ronaldo’nun figürü, Portekiz milli takımının yeşil ve kırmızı ev sahibi forması ve futbolcunun Dünya Kupası’nda da ayağında olan Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground kramponlarını giyiyor. Böylece Ronaldo’nun başarılarından güç alan emin duruşunun yarattığı duygu ziyaretçilere de ulaşıyor.

170 saatin sonunda bir Cristiano Ronaldo daha ortaya çıktı!

Kalıbı yaklaşık 170 saatte çıkarılan balmumu figürüne tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların eklenmesi ise neredeyse 140 saat sürdü. Cristiano Ronaldo, balmumu figürünü incelerken özellikle saçlarının ve gözlerinin benzerliğinden çok etkilenerek, ''Bu gerçekten balmumu mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Yüzü de inanılmaz. İki tane Ronaldo varmış gibi!” dedi.