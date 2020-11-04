İstanbul Valisi açıkladı! İşte yeni önlemler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak" dedi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak.

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.