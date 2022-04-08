Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığı öğrenildi.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı. Elmas, ibrasızlık nedeniyle seçim kararı almıştı. Ancak İstanbul Valiliğ, ibrasızlığı mahkemeye taşıdığı için seçim kararından vazgeçti. Bu kararın ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İdari açıdan ibra olmayan Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararını tüzüğün 28.1‘inci maddesinden dolayı yani yönetim kurulu kararıyla aldı. Dolayısıyla mali genel kurullar, Dernekler Masası'nın müdahalesi ile iptal olsa da olağanüstü seçimin yapılmasına engel bir durum teşkil etmiyor. Diğer bir ihtimal ise Dernekler Masası kararı geldikten sonra kulüpte önce mali genel kurul ve tüzük tadili yapılması ve sonra da seçim kararının alınması. Tüzük tadiline gidilirse bunun en az 6 ay süreceği ve seçimin de en erken kasım 2022'de yapılabileceği belirtildi.