Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası’nın son gün maçında İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi’ni 70-55 yendi.
Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası - İstanbul Üniversitesi: 55 - İzmit Belediyespor: 70
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ogün Cılız, İzel Pehlivan, Ali Baran Tecirli
İstanbul Üniversitesi: Feride Akalan 7, Eylül Minez 8, Gülse Uğur 10, Yasemin Güneş 8, Hande Güven 9, Watkins 7, Kardelen Gezgin 6, Hatice Sönmez
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 7, Ferda Yıldız 7, White 5, Mosby 2, Marina Baş 14, Emel Sığırcı 13, Gizem Yavuz 10, Ceyda Sinan 9, Nazlıcan Olcek 3
1. Periyot: 11-19
Devre: 25-32
3. Periyot: 46-50
AA