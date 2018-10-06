Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası’nın son gün maçında İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi’ni 70-55 yendi.

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası - İstanbul Üniversitesi: 55 - İzmit Belediyespor: 70

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ogün Cılız, İzel Pehlivan, Ali Baran Tecirli

İstanbul Üniversitesi: Feride Akalan 7, Eylül Minez 8, Gülse Uğur 10, Yasemin Güneş 8, Hande Güven 9, Watkins 7, Kardelen Gezgin 6, Hatice Sönmez

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 7, Ferda Yıldız 7, White 5, Mosby 2, Marina Baş 14, Emel Sığırcı 13, Gizem Yavuz 10, Ceyda Sinan 9, Nazlıcan Olcek 3

1. Periyot: 11-19

Devre: 25-32

3. Periyot: 46-50

AA