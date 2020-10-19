İstanbul Sprint Triatlonu 300 sporcunun mücadelesine sahne oldu

İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Oral-B’nin desteği ile düzenlenen İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası, renkli ve sportif görüntülere sahne oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu ana sponsoru Oral-B’nin desteği ile Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde ‘’ Gücüne Güç Kat’’ mottosu ile düzenlenen ‘İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası’ 18 Ekim Pazar günü sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 300 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başlayan etkinlik; sprint triatlon kategorisinde 750m yüzme, 20km bisiklet ve 5km koşu branşlarıyla devam ederken Aquatlon kategorisinde ise 2500m koşu, 500m yüzme ve 2500m koşu branşlarıyla son buldu. Etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Yarışlar, pandemi tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı olarak yapıldı.

18 – 64 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların yarıştığı organizasyon da sprint triatlon branşında kadınlar genel klasman kategorisinde 1:22:17 saniyelik derecesi ile Özge Uzun birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.1:24:17 saniyelik derecesi ile Melda Fatma Derviş ikinci olurken, 1:37:23’lük derecesi ile Esin Akkartal yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen 1:11:58 saniyelik derecesiyle Bahadır Tama olurken, 1:13:05’lik derecesi ile Oleg Astanin İkinci, 1:14:33’lük derecesiyle Metin Akbaba üçüncü oldu. Aquatlon branşında ise kadınlar genel klasman kategorisinde Çiğdem Tütüncü birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Berrak Irmak ikinci olurken, Esra Nesil yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen isim Uğurcan Özer olurken, Oleg Astanin İkinci ve Mustafa İdrisoğlu üçüncü oldu.