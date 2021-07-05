İstanbul Oyun Festivali için geri sayım başladı

Oyun ve esporun doyasıya yaşanacağı Istanbul Oyun Festivali için geri sayım başladı. Birbirinden güzel etkinliğin düzenleneceği festival için saatlerinizi ayarlayın çünkü eğlenceyi sonuna kadar yaşayacaksınız.Geçtiğimiz sene yapılması planlanan etkinlik çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmişti. Bu sene düzenlenecek etkinlik ise tüm espor ve oyunseverleri derinden etkileyeceğe benziyor.

Festivale ait diğer detaylar ise belli oldu. Bu yıl düzenlenecek festivalin yapılacağı lokasyon "Küçükçiftlik Park" olarak belirlendi. Festivalin yapılacağı tarihler ise "15-16-17 Ekim". Etkinliği düzenleyen şirket ise geçtiğimiz seneki organizatörü ile aynı, The Company İstanbul.

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