"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer alan İstanbul maratonu, N Kolay'ın isim sponsorluğunda 44. kez gerçekleştirilecek. Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195km), 42K paten yarışı, 15K ve 8K halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

Maratonda erkekler elit listede 27, kadınlar elit listede ise 13 atlet yer alıyor. Erkeklerde kariyerinde 2:09'un altında performansı bulunan tam 11 atlet İstanbul'da koşacak. Bu yılki İstanbul Maratonu, aynı zamanda Türkiye Maraton Şampiyonası niteliği de taşıyor. Şampiyona reglamanına göre, bu kategoride kürsüye çıkmak için erkeklerde 2:26:00, kadınlarda ise 2:46:00'lık derece barajı bulunuyor.