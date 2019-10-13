3 Kasım Pazar günü ‘İstanbul Senin, Durma Koş’ sloganıyla 41’inci kez start alacak Vodafone İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleşti.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deagen ve sporcular katıldı.

Dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu’nda bu sene bir de sürpriz isim olacak. Süper Lig’de Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler de 15K kategorisinde koşuya katılacak,

Sokak canlıları için yardımlarda bulunan ve onların korunması adına farkındalık yaratmak için kamu spotu filmi hazırlayan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile çeşitli sosyal yardım faaliyetlerine imza atıyor. Tecrübeli futbolcu İstanbul Maratonu’nda koşarak da tarihe geçecek.







