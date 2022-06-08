İstanbul kulüplerinin Vargas savaşı!





Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi Matias Vargas oldu. Adana Demirspor'un Espanyol'dan kiraladığı Arjantinli yıldız, 35 maçta 5 gol ve 13 asiste imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kiralık sözleşmesi sona eren ve İspanyol ekibine geri dönen Vargas transfer savaşı çıkarabilir. AS gazetesine göre 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş , Fenerbahçe ve Başakşehir istiyor. Espanyol'un Vargas'ın bonservis bedelini 5.5 milyon Euro olarak belirlediğini yazan AS haberi okuyucularına, "Vargas Kapalı Çarşı'da" başlığını atarak duyurdu.

Ivan Molero imzalı haberde, Espanyol'un Vargas'ı 2019 yılında 10 milyon Euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ederken Arjantin kulübüyle 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' anlaşması yaptığı belirtildi. Bu durumda 5.5 milyon Euro'luk bir gelirin 1.1 milyon Eurosu'nun Velez'e verileceği vurgulandı.

Espanyol'un Arjantin kulübüyle yapılan anlaşmadan dolayı 5.5 milyon Euro'nun altına kesinlikle düşmek istemediği de ifade edildi.

2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Matias Vargas'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adana Demirspor yönetimi, yıldız futbolcuyu takımda tutmak için büyük uğraş verse de şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. (Takvim)