İstanbul fatihi Abdullah Avcı

10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca Spor Toto Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor , bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Avcı döneminde, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Beşiktaş 'a yenilmedi

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi. Deplasmanda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Avcı, sahadan 2-1'lik skorlarla ayrıldı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

İstanbul'da iki süper kupa

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

İHA