İstanbul'daki EuroLeague Akademi Turnuvası'nın ilk şampiyon belli oldu. FMV Işık Erenköy, Sinan Güler'in de katılımıyla Metro Enerji Spor Salonu'nda şampiyonluk sevincini yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Akademi ile ortaklığında 16 farklı okulun takımı ve 200'den fazla genç sporcu mücadele etme şansı elde ettiler. Fenerbahçe ve Efes'in katkıları, sporun gelişimi ve turnuvanın başarıya ulaşmasında önemli etkiler yarattı.

Çarşamba günü FMV Işık Erenköy ile Eyüboğlu Çamlıca, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe Beko'nun yıldızı, milli oyuncumuz Sinan Güler de bu karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.

Sinan Güler yaptığı açıklamada, "EuroLeague'in daha geniş çevrelere ulaşması adına oldukça önemliydi. Çocukların bu salona gelip EuroLeague maçlarını izlemeleri değerlidir ama bu şekilde heyecanın bir parçaları olmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri çok daha önemlidir. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyorum ama belki de 10 yıl sonra buradaki çocuklardan birinin EuroLeague'de oynadığını göreceğiz" dedi.

Katılımcılar basketbol oynayıp, eğlenirlerken aynı zamanda EuroLeague oyuncuları ve görevlileriyle tanışma fırsatı buldular. Spordaki saygı unsurunun değerini artırmak adına turnuvaya hem kız hem de erkek çocuklar katıldı.

EuroLeague Akademi, Avrupa'nın farklı şehirlerinde de gençlik turnuvaları düzenlemeye devam edecek.