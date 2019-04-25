TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’na katılan sporcular, Sultanahmet Meydanı’ndaki gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Etkinlik öncesi yemek yiyen Monique Adamczak, Jessica Moore, Alexandra Panova ve Prarthana Thombare, daha sonra Sultanahmet Meydanı’nda kısa bir gezinti yaptı. Dört tenisçi, burada kurulan maket file önünde bir gösteri maçı oynadı.

Turnuva ve İstanbul ile ilgili görüşlerini aktaran tenisçilerden Avustralyalı Jessica Moore, bugünü maç yapmadan geçirdiklerine dikkati çekerek, "Sabah antrenman yaptık, sonrasında manzarası güzel olan bir yerde öğle yemeği yedik. İstanbul’un tarihi dokusunu görme fırsatımız oldu. Çok otantik şehir gibi geldi. Daha önce gelmemiştim. Kültüründen, yapısından, insanından çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Yemekleri de çok beğendik. Turnuvalar bazen çok yoğun oluyor. Gezme fırsatı bulamıyoruz, bugün bunun için çok fırsat oldu." diye konuştu.

Rus sporcu Alexandra Panova ise İstanbul’a gelmenin her zaman keyifli olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Cup, her zaman severek oynadığım turnuva. Hem kortta oynayıp hem gezmek kolay değil. Benim için bugün ayrıcalıktı. Bundan sonra umarım yine gelirim." ifadelerini kullandı.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nın çok iyi bir organizasyon olduğunu aktaran bir başka Avustralyalı tenisçi Monique Adamczak de "Bütün oyuncular burada çok mutlu. Turnuva organizatörlerine, çalışanlarına teşekkür ederim, titizlikle çalışıyorlar. İlk defa geldim ama etkilendiğimi söyleyebilirim. Bir yandan da böyle bir şehri görünce açıkçası mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Hint sporcu Prarthana Thombare, ilk defa İstanbul’a geldiğine dikkati çekerek, "Turnuvaya katılma fırsatı buldum, mutluyum. Buraya gelmek, Sultanahmet ve Ayasofya’yı görmek yapılacaklar listemde yer alıyordu. Bunları gerçekleştirdim, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

AA