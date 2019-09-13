İstanbul Challenger’da yarı finalistler belli oldu

Tekler ana tablosunun 1 numaralı seribaşı Ugo Humbert, Belçikalı Ruben Bemelmans karşısında bu hafta ilk kez set kaybetse de yarı finale yükselmeyi bildi. İlk seti tie break sonunda rakibine kaptıran 21 yaşındaki Fransız raket, etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirerek 6-7, 7-5 ve 6-2 ile yoluna devam etti. Humbert’in son dörtteki rakibi ise Nicola Kuhn’u 6-3 ve 6-0 gibi net bir skorla geçen Sloven Blaz Kavcic oldu.

3'üncü turda iki buçuk saate yaklaşan bir düellonun ardından gülmeyi başaran Denis Istomin, çeyrek finalde daha rahat bir galibiyet elde etti. Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov’u 69 dakikanın ardından 6-3, 6-4’le geçen Özbek tenisçi, adını son dört raket arasına yazdırdı. 2011 şampiyonu Istomin final yolunda, Çek David Poljak’ı 6-3 ve 6-2 ile mağlup eden Hollandalı Botic Van de Zandschulp ile mücadele edecek.

ÇİFTLERDE FİNALİN ADI KONULDU

Çiftler ana tablosunda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak ekipler belirlendi. İki Kazak tenisçiden oluşan Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov tandemi, Hugo Grenier / Ramkumar Ramanathan çiftini 6-4 ve 6-2 ile geçerek finale yükseldi. Diğer yarı finalin kazananı ise Artem Dubrivnyy / Denis Yevseyev ikilisini 7-6, 3-6, ve 10-3’lük skorla mağlup eden Marek Gengel / Lukas Rosol oldu.

Çiftler finali yarın saat 15.30’da oynanacak. Teklerde ise yarı finaller 12.00’de başlayacak.