Bu sene 71'inci kez düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open'da dördüncü gün maçları geride kaldı. Geri dönüşlerin damga vurduğu günde tenisseverler keyifli anlara tanıklık etti.

İstanbul'da 2011'de kupaya uzanan Denis Istomin, 2 saat 26 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlamayı başardı. İtalyan Roberto Marcora'ya ilk seti 6-3'le kaptıran 5 numaralı seribaşı, ardından unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. İkinci seti 6-3'le kazanarak maçı final setine taşıyan Özbek raket, son bölümde beş maç puanı çevirdi ve 3-6, 6-3, 7-6 (9) ile tur atladı. Istomin'in son sekizdeki rakibi Kazak Aleksandr Nedovyesov olacak.

Geriden gelerek kazanan isimlerden 23 yaşındaki Çek raket David Poljak, 17 numaralı seribaşı Matteo Viola'yı 6-7, 6-4, 6-4'le geçerken; Hollandalı Botic Van de Zandschulp ise Lucas Miedler'i 1-6, 6-1, 6-3 mağlup etti.

Organizasyonun 1 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert ise zorlanmadan çeyrek finaldeki yerini aldı. Vatandaşı Hugo Grenier'i 6-2, 6-4'le geçen Humbert, bu sonucun ardından Lukas Rosol'u 6-4, 6-3'le mağlup eden Ruben Bemelmans ile eşleşti.

Turnuvanın beşinci gününde yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Ugo Humbert - Ruben Bemelmans

Blaz Kavcic - Nicola Kuhn

Botic Van de Zandschulp - David Poljak

Denis Istomin - Aleksandr Nedovyesov