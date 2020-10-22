İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. Turnuvanın beşinci gününde yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.
İstanbul Challenger TED Open’da 4’üncü geride kaldı. 2 numaralı seri başı ve dünya eski 52 numarası Jaume Munar, Kazak raket Dmitry Popko’ya 6-3, 6-4 yenilerek turnuvaya veda etti. 10 servis kırma puanının yalnızca ikisini kazanan İtalyan Roberto Marcora ise Slovak raket Martin Klizan'a 7-6, 6-1 yenilerek turnuvadan elenen bir diğer isim oldu.
Elemelerden gelen Amerikalı raket Mackenzie McDonald, Hırvat Nino Serdarusic’i 7-6 ve 6-3’lük setlerle yenerek çeyrek final biletini cebine koydu. Günün son tekler maçı ise milli tenisçi Cem İlkel ve Belaruslu rakibi Ilya Ivashka’nın karşılaşmasıydı. 7 numaralı seri başı Ivashka, İlkel’i 6-2’lik iki set sonucunda yenerek çeyrek finale yükselen son isim oldu.
Turnuvanın beşinci gününde yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri:
Mackenzie McDonald-Martin Klizan
Borna Gojo-Sebastian Ofner
Jason Jung-Benjamin Bonzi
Ilya Ivashka-Dmitry Popko