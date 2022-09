Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi. Bu yıl QNB Finansbank’ın katkılarıyla 74. kez Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yıldızlar sahne aldı. Eleme turu, ana-tablo ve çiftler de dahil olmak üzere 8 gün içerisinde 3 set üzerinden 74 maç oynandığı İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda finalde Lukas Rosol (Çekya) ve Radu Albot (Moldova) karşı karşıya geldi.

Kıyasıya rekabetle geçen final maçında rakibini setlerde 2-0 yenen Radu Albot şampiyon oldu. Final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Şampiyon tenisçi ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz’dan aldı. Turnuvada ikinci olan Çekyalı Raket ise ödülünü QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’dan aldı. Turnuva, ödül töreninden sonra Enbe Orkestrası konseri ile sona erdi.

“UMARIM TÜRKİYE’DE BU TARZ ULUSLARARASI TURNUVALAR DEVAM EDER”

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nın Türkiye açısından çok önemli bir turnuva olduğunu belirterek, “QNB Finansbank olarak biz içinde insan odağı olan spor, sanat, çocuk, kadın ve çevreyle ilgili elimizden ne geldiyse destek vermeye çalışıyoruz. İstanbul Challenger Turnuvası da 1946 yılından beri devam eden çok önemli uluslararası bir turnuva. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Çok iyi bir katılım oldu, burada çok iyi bir tenis seyircisi vardı. Özellikle kadınlar ve çocukların aileleriyle birlikte gelmesi bizim açımızdan çok daha mutlu bir görüntüye sebep oldu. Umarım Türkiye’de bu tarz uluslararası turnuvalar devam eder. Bunların artarak kesintisiz devam etmesi hem sporun gelişmesi hem de ülkemizin uluslararası arenada kendini duyurması açısından çok önemli olacak” dedi.

“İSTANBUL’U SEVİYORUM BURADA TURNUVA KAZANMAK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL”

Turnuvanın şampiyonu Radu Albot, “Turnuvayı kazanmak her zaman çok güzel. İstanbul’a daha önce çok geldim. İstanbul’u seviyorum burada turnuva kazanmak benim için çok güzel” diye konuştu.

“AMACIMIZ TÜRKİYE’YE TENİSİ YAYMAK”

Tenis maçı sonrası turnuvayı değerlendiren TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, “Tenis açısından bu bizim kulübümüzün bayramı diyebilirim. 74 senedir yapıyoruz. Dünyada da bu kadar uzun süre aynı kulüpte yapılan turnuva sayısı kısıtlı. Belki biz 10-12 turnuvadan biriyiz. Onun için bugün bir mutluluk yaşıyoruz. Gerçekten çok iyi geçti. Amacımız Türkiye’ye tenisi yaymak. Bunda da bugün başarılı olduğumuza inanıyorum. Tabi ki bizim istediğimiz her zaman şu; Burada seyirci birtakım organizasyonlarla bu tip eğlencelere geliyor ama önemli olan Türk tenisçilerinin burada final oynamaları. Bugüne kadar bizim kulübün turnuvasında hiçbir Türk tenisçisi final oynamamıştı. İlk defa kulübümüzün tenisçisi Koray Kırcı bu turnuvada ilk 4’lere kaldı. Aynı zamanda Türkiye’nin en iyi tenis oynayan takımı olan Davis Kupası takımı da Kolombiya’da maçta Türk oyuncular burada yok. İnşallah seneye onlarda katılırlar turnuvamızın daha iyi daha güçlü geçmesi sağlanır” ifadelerini kullandı.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON PUROV RAJA-DİJİV SAHARAN

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’da çift erkekler finalinde rakiplerini yenen Purov Raja-Dijiv Saharan ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Erkekler tenisinin önemli isimlerini ağırlayan organizasyonda Türk tenisçilerden Berk İlkel, Koray Kırcı, Sarp Agabigün, Tuncay Duran ve Cegiz Aksu mücadele ederken, geçen yılın şampiyonu James Duckworth, Dünya eski 7 numarası Fernando Verdasco da korta çıkan oyuncular arasında yer aldı.

8 GÜNDE 74 MAÇ OYNANDI

İstanbul Challenger'da tek erkekler ve çift erkekler kategorileri bulunuyor. Eleme turu, ana-tablo ve çiftler de dahil olmak üzere 8 gün içerisinde 3 set üzerinden 74 maç oynandı. Her sette Tie-Break sistemi uygulandı ve her maçta asgari 4 top, her 7 ve 9 oyunda değiştirildi. Turnuvada yaklaşık olarak toplam 3000 adet top kullanıldı. Turnuvada yabancı 5 orta hakem görev alırken çeyrek finale kadar her maçta 4 ve sonra 7 çizgi hakemi, 3 ile 5 top toplayıcı görev yaptı.

1946 YILDAN BERİ ORGANİZE EDİLİYOR

Dünya tenisini idare eden ‘Association of Tennis Professionals ATP Tour’ güdümünde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan İstanbul Challenger, ülkemizde aralıksız olarak 74 yıldır gerçekleştiriliyor. Eski adı ile Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla ‘İstanbul Challenger’, 1946 yılından beri Türkiye'de hiç aksamadan uluslararası olarak düzenleniyor. 2003 yılında organize edilen ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek ‘2003 Challenger Award’ ödülüne layık görüldü. Ödül, bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz Fransa'da takdim edildi.

74 YILDA DÜNYA TENİSİN YILDIZLARI SAHNE ALDI

İstanbul Challenger geçtiğimiz yıllarda, Fabrice Santoro, Ivo Karlovic, Mario Ancic, Garcia Lopez, Phillip Kohlschreiber, Richard Gasquet, Robin Söderling, Thomas Berdych ve Nikolay Davydenko, Karen Khachanov, Alexsander Zverev, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitspas gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı. Turnuvaya dünya klasmanında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden yaklaşık olarak 50'si katılıyor. İstanbul Challenger, Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğinde olmakla birlikte Türk tenisine dünya arenasında sınıf atlatıyor.