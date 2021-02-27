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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Solhanspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Solhanspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Baturay Çağan Serçiler)

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Miskevich, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Orçun Ergün, Kuklinski)

Setler: 16-25, 21-25, 25-23, 20-25

Süre: 107 dakika (22, 29, 29, 27)

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