İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 86-103

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 103-86 yendi.

Lacivert-turunculu ekip, bu sonuçla ligde 7. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler ise ligde 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Lauvergne ve Vesely’nin pota altında, Green ve Datome’nin de üç sayılık basketleriyle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 18-7. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Fenerbahçe ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılar bulan rakibi karşısında boyalı alandan basketler üreten Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 16 sayı (45-28) çıkardı. Savunma direnci düşen rakibi karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı azaltas da sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 51-43 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Green ile Vesely’in etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 64-45. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 77-54 üstün girdi.

Son çeyreğe Sinan Güler’in üç sayılık basketiyle başlayan ve 32. dakikada farkı 29 sayıya (85-56) çıkartan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 103-86 kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86 - Fenerbahçe: 103

Salon: Cebeci

Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 21, Spight 7, Babic 11, Minchev 8, Ramazan Tekin 6, Mehmet Yagmur 11, Kulig 22

Fenerbahçe: Green 14, Efe Ergi Tırpancı, Datome 6, Lauvergne 20, Vesely 12, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 6, Egehan Arna 8, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 19, Melli 2

1. Periyot: 15-27

Devre: 43-51

3. Periyot: 54-77