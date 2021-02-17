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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 28. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 28. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Fatih Ürün, Kaan Kar, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-20, 25-27, 25-22

Süre: 116 dakika (26, 29, 31, 30)

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