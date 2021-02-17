AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 28. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Fatih Ürün, Kaan Kar, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)
Setler: 25-19, 25-20, 25-27, 25-22
Süre: 116 dakika (26, 29, 31, 30)