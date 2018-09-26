İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 98 - Dekstone Svitavy: 78

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş müsabakasında sahasında Çekya ekibi Dekstone Svitavy’yi 98-78 yenerek tur atladı.

İlk maçta da rakibini 99-74 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla 2. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda İsveç temsilcisi Lulea ile eşleşti.

Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Thompson’ın pota altından, Holloway’in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 19-9. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, turuncu-lacivertliler ilk periyodu 29-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mert Gizir’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 16 sayıya (46-30) yükseltti. Thompson’ın pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren turuncu-lacivertli ekip, devreye 60-43 önde girdi.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 20 sayıya (71-51) çıkartan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Luka Babic’in sayılarıyla final periyoduna da 79-58 önde girdi.

Son çeyrekte Ramazan Tekin ve Bekir Karlı’nın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 98-78 galip ayrıldı.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Tomislav Vovk (Hırvatistan), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Milan Spanic (Slovenya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 14, Mert Gizir 3, Babic 16, Kulig 9, Thompson 26, Mert Çevik 9, Sabahattin Can Göndür 5, Ahmet İlker Tunali, Ali Berent Kavaklioğlu 4, Ramazan Tekin 4, Berkay Büyükbayrak 5, Bekir Karlı 3

Dekstone Svitavy: Marko 10, Slezak 10, O’Brien 13, Jelinek 2, Pursl 4, Teply 8, Kotasek, Kovar 2, Novak 2, Svoboda 9, Woods 14, Welsch 4

1. Periyot: 29-20

Devre: 60-43

3. Periyot: 79-58

AA