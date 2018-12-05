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İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8’li final turuna yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Ajaccio’yu altın set sonunda eleyerek 8’li final turuna yükseldi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 19:25
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8’li final turuna yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Ajaccio’yu altın set sonunda eleyerek 8’li final turuna yükseldi.

Deplasmanda rakibini 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evindeki maçı 3-0 kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın sette rakibine 15-12 üstünlük sağlayarak adını 8’li final turuna yazdırdı.

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Zdravko Zdraveski (Makedonya), Oana Cristina Fortu (Almanya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

Ajaccio: Bruckert, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez (Exiga, Guelle, Castard, Douglas)

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Altın set: 15-12

Süre: 83 dakika (24, 21, 23, 15)

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