Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal, Berk Özbek)
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-23
Süre: 113 dakika (25, 27, 28, 33)