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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

23 Ocak 2019, Çarşamba 20:22
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)

Tokat Belediye Plevne: Pojak, Turgay Vardar, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül)

Setler: 23-25, 27-25, 24-26, 25-20, 8-15

Süre: 139 dakika (31, 29, 30, 34, 15)

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