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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 20:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)

Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9

Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)

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