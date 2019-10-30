Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 2. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Berkan Eryüz, Caner Pekşen)
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Setler: 13-25, 23-25, 17-25
Süre: 81 Dakika (24, 29, 28)