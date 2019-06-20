İstanbul Bölge Karması, Ligue de Normandie’yi 2-1 yendi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, Fransa ekibi Ligue de Normandie’yi 2-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hankofen Stadı’nda oynanan A Grubu ikinci hafta karşılaşmasını İstanbul Bölge Karması, Umut Aydın ve Caner Güner’in golleriyle 2-1 kazandı.

Ligue de Normandie, müsabakada 3 kırmızı kart görerek karşılaşmayı 8 kişiyle tamamladı. Fransa temsilcisinin tek golünü ise Abdejalil Sahloune kaydetti.

Türk temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasında West Slovakia’yı 3-1 yenmişti.

A Grubu’nda 2’de 2 yapan İstanbul Bölge Karması, gruptaki son maçında 23 Haziran Pazar günü ev sahibi ekiplerinden Bavaria ile karşılaşacak.

AA