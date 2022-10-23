WBC Asya gümüş kemer sahibi ve UBO Dünya Şampiyonu Serdar Avcı ile WBC Afrika şampiyonu Nijeryalı boksör Tony Salam, İstanbul Boğazı'nda tekne içine kurulan ringde karşılaştı.

WBC International gümüş kemer için özel olarak hazırlanan teknede ringe çıkan Serdar Avcı ile Tony Salam'ı çok sayıda sporsever takip etti. Salam'a karşı 2 raunt boyunca atak oynayan ve köşelere sıkıştıran Serdar Avcı, rakibinin omuzundan sakatlanması ve oyuna devam edememesi üzerine WBC International gümüş kemerin sahibi oldu. Avcı, bu unvanla top 40'a girerek dünya şampiyonluğu için oynama hakkı elde edip en büyük kemer için kapıyı da aralamış oldu.

SERDAR AVCI: RAKİBİM BURAYA GELMEKTE TEDİRGİNDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Avcı, kendisini izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Çok ağır bir ameliyat geçirdim. Toparlanmam biraz zor oldu ama uzun bir sakatlık sonrası çıktığım maç güzel oldu. Rakibim buraya gelmekte zaten tedirgindi. Kendisi de WBC Afrika Şampiyonu. Ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyledi ama birbirimizi dengelediğimizi düşünüyorum" dedi.

"MAÇTAN ÖNCE YÜZÜNDE O KORKUYU GÖRMÜŞTÜM"

Serdar Avcı, mücadele öncesinde rakibinin kendisi ile oynamak istemediğini ifade ederek, "Müsabakada da uzaktan oynadı, birkaç kez yakaladım, köşelere sıkıştırdım ama tam denk getiremedim. Bana bir kere vurdu ve kafam açıldı. Kendisinin de fiziki gücü üstün fakat 'zaten yenemeyeceğim bari oynayayım' ifadesini gördüm kendisinde. Maçtan önce de yüzünde o korkuyu görmüştüm. Buraya da gelmek istemedi. Ben onu nerede olsa yenerdim. WBC zorunlu kıldığı için benimle oynadı, yoksa oynamayacaktı. Omzu çıkmış ve daha önce de yırtığı vardı, geçmiş olsun" diye konuştu. (DHA)