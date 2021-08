Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücü, Anadolu Yakası'nda Kanlıca'dan başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışta Nida Eliz Üstündağ kadınlar genel klasmanda 40 dakika 55 saniye ile birinci olurken, Polat Uzer Turnalı erkekler genel klasmanda 38 dakika 22 saniye ile ilk sırayı aldı. Turnalı bu derecesi ile Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı parkurunu en hızlı bitiren kişi unvanını kazandı. Genel klasman kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç 41:19 ile ikinci, Hanna Pasichnyk 41:20 ile üçüncü olurken; erkeklerde Mustafa Sevenay 39:57 ile ikinci, Çağatay Alper Üstününal 04:32 ile üçüncü oldu.

Pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleşen yarışta, tüm süreçler sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.

KASAPOĞLU: BU YIL 1 BUÇUK MİLYON KİŞİYE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu, yüzme branşına çok büyük destekler verildiğini dile getirirken, "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Bu yıl organizasyonun 33'üncüsü düzenleniyor. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların bir arada olması sporun birleştirici gücünü gösteriyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yapılan organizasyonları en iyi şekilde gerçekleştirmek Türkiye'nin en büyük ayrıcalıklarından biri. Spor turizmi ve organizasyonlardaki başarılarımızı her organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin birçok branştaki sportif başarısı ve sporun tabana yayılması için yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Olimpiyatlarda da bunu en güzel şekilde gördük. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o engin vizyonla geldiğimiz nokta bize yarınlarda daha büyük başarılara, büyük müjdelere götüreceğini gösteriyor. Bakanlık olarak yüzme branşına son 3 yılda çok önem verdik. Çok ciddi destekler veriyor. Olimpiyatla yüzmede madalyamız olmadı ama çok genç sporcularla olimpiyatlara katıldık. Önümüzdeki yıllarda bunu büyük başarılarla taçlandıracağız. Bakanlık olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın' projemize her geçen gün hedeflerimizi büyütüyoruz. Portatif havuzlarımız 241'e ulaştı. 200'e yakın havuzla yüzme bilmeyene yüzme öğretiyoruz. Bu iddiamız genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için geçerli ve herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. 1 milyon kişi hedefine ulaştık ve bu yılın hedefi ise 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bunu da aşacağız ve buna inanıyoruz. Ağustos ayında 200 bin kişiye yüzme öğrettik ve bu devam edecek. 55'e yakın ülkeden buraya sporcular geldi. 2 bin 500'e yakın bir katılım var. İnanıyorum ki sporun güçlenmesi için verilen çabalarda meyvelerini verecek. Halkımızın sporcularımızla sevinmesi sporcular için de motivasyon kaynağı" diye konuştu.

TURNALI: 2024 OLİMPİAYLARINA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda parkur rekoru kıran Polat Uzer Turnalı, "Çok büyük bir yarış ve çok büyük bir organizasyon. Keyif aldım. Ters akıntıya yakalandığım oldu, genelde ortadan yüzdüm ve akıntıyı arkama aldım. Milli sporcuyum, 2024 Olimpiyatları'na gitmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

ÜSTÜNDAĞ: ÇOK FARKLI BİR DENEYİMDİ

Kadınlarda yarışmayı 1'inci tamamlayan Nida Eliz Üstündağ, "İlk defa katılıyorum ve çok farklı bir deneyimdi. Normalde havuzda yüzüyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ettim. Denizde olmak, böyle güzle bir organizasyonda olmak keyif vericiydi" dedi.

DHA