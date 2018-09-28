İstanbul BBSK, Europe Cup'ta Svitovy'i eleyerek bir üst tura yükseldi
Türkiye’yi Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı ön eleme turunda karşılaştığı Çek takımı Turi Svitavy’i eleyerek bir üst tura çıktı.
Türkiye’yi Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ön eleme turunda karşılaştığı Çek takımı Turi Svitavy’i eleyerek bir üst tura çıktı.
İstanbul BBSK. ilk maçında rakibini 99-74 yenerken rövanşta da 98-78’lik skorla sahadan galip ayrılmayı başarmıştı.
İstanbul BBSK., ikinci eleme turunda İsveç’in Lulea takımıyla 3 Ekim’de karşılaşacak.