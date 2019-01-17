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İstanbul BBSK, CEV Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda veda etti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-1 yenilerek elendi.

17 Ocak 2019, Perşembe 21:36
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İstanbul BBSK, CEV Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda veda etti

Türkiye'yi 2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden İstanbul BBSK; 8'li Finaller Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk oldu. Pire'deki Melina Merkouri'de oynanan mücadeleyi 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kaybeden İstanbul BBSK, CEV Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda veda etti.

SALON: Melina Merkouri

HAKEMLER: Philippe Enkerli, Sari Kolehmainen

OLYMPIACOS: Petreas, Tervaportti, Rauwerdink, Böhme, Schmitt, Aleksiev, Daridis (L), Stefanou (L) (Christofidelis, Zoupani, Smaragdis, Stivachtis, Koumentakis)

İSTANBUL BBSK: Burak, Berkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (L) (Caner, Erdem (L), Kadir)

SETLER: 22-25, 26-24, 25-22, 25-19

SÜRE: 98 dakika (23, 28, 25, 22)

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