Amatör sporlarda milli takımlara en çok sporcu gönderen İstanbul BBSK, katıldığı yurt içi ve yurt dışı turnuvalarda da madalya kazanma üstünlüğünü kimseye kaptırmadı. İstanbul BBSK’lı sporcular 2019 yılı içinde 19 branşta toplam bin 553 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), 19 branşta yeni şampiyonlar yetiştirmeyi sürdürürken, ulusal ve uluslararası arenada çıktığı müsabakalarda da madalyaları topluyor. Katıldığı her turnuvada derece elde etmeyi başaran İstanbul BBSK’lı sporcular, 2019 yılı boyunca toplam bin 553 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Uluslararası müsabakalarda 426 madalya

Uluslararası müsabakalarda 168 altın, 118 gümüş ve 140 bronz madalya toplayan turuncu-lacivertliler, yurt içi turnuvalarda ise 493 altın, 327 gümüş, 307 bronz olmak üzere toplam 1127 madalya ile kürsülerin vazgeçilmez ekibi oldu.

Engel tanımadılar

Madalya koleksiyoncusu İstanbul BBSK, 2019 yılı içinde yurt içinde en çok madalyayı bedensel engelli yüzme ve güreş branşlarında kazandı. İstanbul BBSK’nın bedensel engelli yüzme sporcuları yurt içi turnuvalarda 136 altın, 77 gümüş ve 56 bronz olmak üzere 269 madalya ile sezonu tamamladı. Sporcular uluslararası turnuvalarda ise 27’si altın olmak üzere 13 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak adeta Türkiye’nin gururu oldular.

Turuncu-lacivertlilerin serbest ve grekoromen güreş sporcuları ise ulusal turnuvalarda, 66 altın, 46 gümüş ve 74 bronz olmak üzere 186 madalya ile en başarılı kulüp oldu. Güreşçiler uluslararası arenada ise 16’sı altın, 25’i gümüş, 35’i de bronz olmak üzere toplamda 75 madalya aldı.

Karatecilerin büyük başarısı

İstanbul BBSK’ya en çok uluslararası madalyayı ise karate sporcuları getirdi. Karateciler; 60 altın, 37 gümüş ve 38 bronz olmak üzere 135 madalya ile yurt dışında kürsünün galibi oldu. Yurt içi turnuvalarda ise karateciler, 29 altın, 14 gümüş, 35 bronz madalya kazandı.

İSTANBUL / (İHA)