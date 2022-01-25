Fırtına’nın başında deplasmanda yenilmeme rekoru kıran, kariyerinde ilk kez üst üste 8 maç kazanan, Akyazı’da geçen sezondan bu yana 17 karşılaşmadır kaybetmeyen Abdullah Avcı, İstanbul’daki maçlarda da rakiplerin korkulu rüyası oldu. Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca yönetiminde İstanbul’da konuk olduğu 9 mücadelenin 8’ini kazandı. 1’inde de beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, İstanbul’daki son yenilgisini Eddie Newton yönetiminde geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanında yaşamıştı.

3 galibiyet, 1 beraberlik

Bu sezonki genel derbi performansına bakıldığında da Trabzonspor ezeli rakiplerine net bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe’yi Akyazı’da 3-1 mağlup eden Avcı ve öğrencileri, deplasmanda Beşiktaş ve Galatasaray ’ı 2-1’lik skorlarla devirdi. İlk yarıda Trabzon’da oynanan Galatasaray maçında ise 2-0’dan geri dönen takım, mücadeleyi 2-2 bitirdi.

Plakayı zaferle yaptı

Trabzonspor’un başında 61. resmi maçına Galatasaray önünde çıkan ve müthiş bir galibiyetle plaka yapan Abdullah hoca, adım adım şampiyonluğa yürüyor. En yakın rakibi Konya’nın 9 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, ezeli rakiplerine tarihte görülmemiş farklar attı. Fenerbahçe 17, Beşiktaş 18 puan ve Galatasaray ise tam 27 puan geride kaldı.