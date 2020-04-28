İşsizlik maaşı kaç TL, ne zaman ödenecek? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mayıs ayı işsizlik ödeneğinin hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, coronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık" dedi.

Bakan Selçuk, hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler."

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini, ödemelerin PTT aracılığıyla yapılmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli şartların taşınması durumunda sigortalı işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor. 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira.

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Geçen ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan’daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi. Bu ay da mayısın ilk haftasında vatandaşlara maaşların ulaştırılması bekleniyor.

İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

İşsizlik maaşından yararlanma şartları nelerdir?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak



